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Уход Салихамиджича может позволить Гравенберху покинуть «Баварию»

09 Июня 2023 • 12:43 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может покинуть свою команду после того, как спортивный директор Хасан Салихамиджич был уволен. Журналист Кристиан Фальк в социальных сетях сообщает, что Салихамиджич ранее считал Гравенберха неприкасаемым. После его ухода решение по будущему футболиста будет принимать главный тренер Томас Тухель.

Напомним, что Гравенберх перешёл в «Баварию» из «Аякса» год назад. В дебютном сезона нидерландец не смог завоевать стабильное место в основе, из-за чего игрок хочет сменить клубную прописку. В услугах Райана в данный момент заинтересован «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Хасан Салихамиджич Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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