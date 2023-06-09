Уход Салихамиджича может позволить Гравенберху покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может покинуть свою команду после того, как спортивный директор Хасан Салихамиджич был уволен. Журналист Кристиан Фальк в социальных сетях сообщает, что Салихамиджич ранее считал Гравенберха неприкасаемым. После его ухода решение по будущему футболиста будет принимать главный тренер Томас Тухель.

Напомним, что Гравенберх перешёл в «Баварию» из «Аякса» год назад. В дебютном сезона нидерландец не смог завоевать стабильное место в основе, из-за чего игрок хочет сменить клубную прописку. В услугах Райана в данный момент заинтересован «Ливерпуль».