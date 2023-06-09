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«Тоттенхэм» показал новую домашнюю форму фото

09 Июня 2023 • 12:23 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» представил комплект новой домашней формы команды на следующий сезон. Дебютный поединок столичный коллектив проведет в этом комплекте против «Вест Хэма». Товарищеская встреча лондонских команд состоится в Перте (Австралия) 18 июля.

«Тоттенхэм» неудачно выступил в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Шпоры» набрали 60 баллов и финишировали лишь на восьмой позиции в турнирной таблице.

По ходу сезона с поста рулевого лондонского коллектива был уволен итальянец Антонио Конте. Сезон «Тоттенхэм» доигрывал под руководством Райана Мэйсона. Недавно пост рулевого «шпор» занял Анге Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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