Канте выбирает между «Челси» и Саудовской Аравией

Опорный полузащитник Н’Голо Канте пока не определился со своим будущим, об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Несмотря на информацию о возможном переходе в саудовский «Аль-Иттихад», француз на самом деле далек от принятия окончательного решения. Н’Голо до сих пор не завершил переговоры с лондонским «Челси» о новом контракте. Не исключено, что стороны пролонгируют сотрудничество. Трудовой договор истекает в конце текущего месяца.

В минувшем сезоне чемпионата Англии француз поучаствовал в семи матчах, в которых отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку.