«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» борются за трансфер Мэддисона

Два клуба из Английской премьер-лиги готовы приютить у себя полузащитника Джеймса Мэддисона, который недавно вылетел вместе с «Лестером» в Чемпионшип. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за англичанина готовы поспорить «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм».

Ранее отмечалось, что «Лестер» будет требовать за своего полузащитника в районе 55 миллионов евро. Источник сообщает, что новый тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу попросил у руководства «Тоттенхэма» приобрести ему Мэддисона. При этом на футболиста также по-прежнему претендует «Ньюкасл».

Мэддисон отметился 10 голами и 9 ассистами в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги.