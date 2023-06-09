«Реал» не вёл переговоров с Хаверцом и не собирается этого делать

Мадридский «Реал» пока не выходил на связь с нападающим «Челси» Каем Хаверцом. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, «королевский клуб» не планирует выходить на связь с немцем, так как у руководства другие цели для усиления атаки.

Напомним, ранее Хаверца активно связывали с переездом на «Сантьяго Бернабеу». Говорилось о том, что Кая хочет видеть в своей команде лично главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. «Челси» требовал за немца 60 миллионов евро сразу + бонусы. Сам Хаверц якобы был открыт к переходу.

«Реал» ищет замену своему лучшему бомбардиру Кариму Бензема, который свободным агентом перебрался в Саудовскую Аравию.