У Тилеманса есть три варианта для продолжения карьеры

Полузащитник Юри Тилеманс имеет три варианта для продолжения карьеры после ухода из «Лестера» на правах свободного агента. Журналист Николо Скира сообщает. что первым на связь с футболистом вышел турецкий «Галатасарай». Затем с бельгийцем связалась «Рома», после чего в борьбу наконец вступил «Милан».

Источник сообщает, что с представителями «Ромы» агенты Тилеманса встречались уже дважды. Тем не менее, «Милан» не теряет надежд заполучить Юри. «Россонери» хотят использовать главу скаутского отдела Джефри Монкаду своим главным оружием в переговорах.

Напомним, в последнем сезоне за «Лестер» Тилеманс отметился 3 голами и 2 ассистами в АПЛ, но его команда вылетела в Чемпионшип.