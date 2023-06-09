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У Тилеманса есть три варианта для продолжения карьеры

09 Июня 2023 • 09:53 Комментировать

Полузащитник Юри Тилеманс имеет три варианта для продолжения карьеры после ухода из «Лестера» на правах свободного агента. Журналист Николо Скира сообщает. что первым на связь с футболистом вышел турецкий «Галатасарай». Затем с бельгийцем связалась «Рома», после чего в борьбу наконец вступил «Милан».

Источник сообщает, что с представителями «Ромы» агенты Тилеманса встречались уже дважды. Тем не менее, «Милан» не теряет надежд заполучить Юри. «Россонери» хотят использовать главу скаутского отдела Джефри Монкаду своим главным оружием в переговорах.

Напомним, в последнем сезоне за «Лестер» Тилеманс отметился 3 голами и 2 ассистами в АПЛ, но его команда вылетела в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Милан Лестер Юри Тилеманс трансферы футбола - лето 2023
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