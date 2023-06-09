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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готовит большие деньги на трансфер игрока «Брайтона»

09 Июня 2023 • 08:19 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Арсенала», об этом рапортуют журналисты London World.

Как стало известно источнику, руководство «канониров» готовится сделать предложение «чайкам» по трансферу эквадорского футболиста. Лондонский клуб собирается предложить за Кайседо 87 миллионов евро.

Еще одним претендентом на Мойсеса называется «Челси».

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 37 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Трудовое соглашение футболиста с «Брайтоном» рассчитано до июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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