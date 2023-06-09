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«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от скандального форварда

09 Июня 2023 • 08:04 Комментировать

Форвард Мэйсон Гринвуд может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

По сведениям журналистов, манкунианцы хотят отправить 21-летнего игрока в аренду на весь следующий сезон. У Гринвуда есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Испании. Ранее сообщалось об интересе к Мэйсону со стороны туринского «Ювентуса».

Нападающий не играл за «красных дьяволов» с января 2022 года. Игрока отстранили от команды из-за скандального дела о домашнем насилии. Срок действующего контракта между Гринвудом и «Юнайтед» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2023
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