«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от скандального форварда

Форвард Мэйсон Гринвуд может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

По сведениям журналистов, манкунианцы хотят отправить 21-летнего игрока в аренду на весь следующий сезон. У Гринвуда есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Испании. Ранее сообщалось об интересе к Мэйсону со стороны туринского «Ювентуса».

Нападающий не играл за «красных дьяволов» с января 2022 года. Игрока отстранили от команды из-за скандального дела о домашнем насилии. Срок действующего контракта между Гринвудом и «Юнайтед» истекает летом 2025 года.