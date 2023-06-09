«Манчестер Сити» согласовал контракт с игроком «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Стороны согласовали условия контракта, об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Теперь «горожанам» нужно согласовать детали сделки с «пенсионерами». Стороны намерены обсудить сумму трансфера после финала Лиги чемпионов. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость хорватского хавбека составляет 40 миллионов евро. Контракт Матео с лондонцами рассчитан до середины 2024 года.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Ковачич провел 27 поединков, в которых забил один гол, сделал два ассиста и получил восемь желтых карточек.