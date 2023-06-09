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Президент «Фиорентины» назвал фанатов «Вест Хэма» животными

09 Июня 2023 • 07:51 Комментировать (1)

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал болельщиков лондонского «Вест Хэма» после финального поединка Лиги конференций УЕФА.

«Я ждал победы от своей команды. У меня был диалог с главой Премьер-лиги, во время общения сказал ему, что фанаты «Вест Хэма» просто животные из-за отношения к нашим футболистам.

Считаю, что мы несправедливо проиграли. Могли победить со счетом 3:0. Жаль, ведь мы заслуживали большего», - передает слова руководителя таблоид Daily Mail.

Напомним, что финальный поединок Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» завершился поражением «фиалок» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Рокко Коммиссо
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Комментарии (1)
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Promt Roman
09 Июня 2023 в 07:56
Островитяне же, дикари. Насчёт победили бы 3-0 посмеялся с дурачка.
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