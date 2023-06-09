Президент «Фиорентины» назвал фанатов «Вест Хэма» животными

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал болельщиков лондонского «Вест Хэма» после финального поединка Лиги конференций УЕФА.

«Я ждал победы от своей команды. У меня был диалог с главой Премьер-лиги, во время общения сказал ему, что фанаты «Вест Хэма» просто животные из-за отношения к нашим футболистам.

Считаю, что мы несправедливо проиграли. Могли победить со счетом 3:0. Жаль, ведь мы заслуживали большего», - передает слова руководителя таблоид Daily Mail.

Напомним, что финальный поединок Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» завершился поражением «фиалок» со счетом 1:2.