Мадридский «Реал» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе вместо форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает издание Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил обеспокоенность относительно желания президента клуба Флорентино Переса подождать и подписать Килиана Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году вместо приобретения Гарри Кейна этим летом.

Как утверждает источник, в «Реале» уверены, что французский форвард не продлит свой контракт с «Пари Сен-Жермен», и он будет готов перейти в «Реал». Анчелотти же настаивает на срочном приобретении Кейна, так как итальянскому специалисту нужна замена ушедшему Кариму Бензема.