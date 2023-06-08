В «Шахтёре» заявили, что Мудрик является важным оружием «Челси» для завоевания титулов в будущем

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о перспективах нападающего Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

Спортивный деятель считает, что украинец является важным оружием столичного клуба для завоевания титула в будущем.

«Я знаю, какой футбол он может показать. Я действительно верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», - заявил Палкин в разговоре с ESPN.

Напомним, что 22-летний футболист перешёл в «Челси» из украинского клуба в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 17 играх, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.