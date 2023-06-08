Мончи может перейти на работу в клуб АПЛ

Рамон Мончи хочет покинуть должность спортивного директора «Севильи». Как сообщает Relevo, в андалузском клубе подозревают, что у функционера на руках есть предложение из «Астон Виллы».

«Севилья» готова отпустить Мончи бесплатно, если функционер решит взять отпуск. Если же Рамон решит перейти в другой клуб, то андалузцы потребуют компенсацию в размере 3 миллионов евро.

Напомним, что «Астон Вилла» недвно пыталась заполучить на пост спортивного директора Матеу Алемани. «Барселона» даже объявляла об уходе функционера, однако в скором времени он «включил заднюю».