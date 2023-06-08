Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» смог осуществить трансфер Каземиро из «Реала», и бразилец стал важнейшим игроком для манкунианской команды в сезоне 2022/2023. Теперь «красные дьяволы» положили глаз на ещё одного качественного футболиста «сливочных». Как сообщает TodoFichaes, на «Олд Траффорд» думают о трансфере Федерико Вальверде.

Отмечается, что «Реал» будет готов продать Вальверде за 100 миллионов евро. Меньшая сумма за уругвайца мадридский клуб не устроит.

В сезоне 2022/2023 Федерико Вальверде провёл за «Реал» 56 матчей. В них 24-летний полузащитник забил 12 голов и отдал семь голевых передач.

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