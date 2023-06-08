«Кристал Пэлас» на страницах своего сайта объявил о переходе в клуб новичка. За «орлов» будет выступать полузащитник Джефферсон Лерма, который на протяжении пяти последних лет выступал за «Борнмут».

В «Кристал Пэлас» Лерма переходит в статусе свободного агента. Контракт 28-летнего колумбийца с «орлами» рассчитан на три года.

В сезоне 2022/2023 Джефферсон Лерма провёл за «Борнмут» 37 матчей в чемпионате Англии. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов.

Отметим, что «Кристал Пэлас» занял 11-е место в АПЛ, а «Борнмут» - 15-е. Можно сказать, что Лерма пошёл на повышение.