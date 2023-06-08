В «Шахтёре» угрожают «Тоттенхэму» судом

Опция ФИФА о приостановке контрактов распространяется не только на российские, но и на украинские клубы. В «Шахтёре» регулярно выражают возмущение этим решением, ведь легионеры, на которых клуб тратил большие деньги, уходят бесплатно.

Одним из тех, кто воспользовался опцией ФИФА, был Манор Соломон. Сезон 2022/2023 израильтянин провёл в «Фулхэме». Теперь слухи связывают 23-летнего футболиста с «Тоттенхэмом».

«Думаю, Манор Соломон останется в Англии. Если он перейдёт в «Тоттенхэм», мы будем разбираться со «шпорами» в суде», - сказал генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

«Мы заплатили за Манора большие деньги, а «Тоттенхэм» в итоге получит его бесплатно. Это несправедливо по отношению к нашему клубу», - сказал Палкин.