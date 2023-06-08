Руководители «Челси» обратились к фанатам

Владельцы лондонского «Челси» опубликовали письмо для своих болельщиков на официальном сайте клуба.

В заявлении боссы «синих» отметили, что минувший сезон команда полностью провалила, но всегда нужно двигаться вперед. В письме написано, что добиться новых успехов клуб может только при поддержке болельщиков, поэтому команда благодарит всех поклонников за прошлый сезон, желает хорошо отдохнуть и снова вернуться на стадион.

По итогам сезона-2022/23 «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 44 очка за 38 игр. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 12 августа.