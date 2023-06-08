Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может не перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

The Athletic утверждает, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет видеть в своей команде Кейна, однако боссы клуба не намерены вести длительные переговоры по трансферу. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» был разочарован срыву сделки по Френки де Йонгу, ведь пытался подписать его на протяжении всего прошлого лета. Именно по этой причине клуб не хочет повторять ошибок.

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» попробует забрать Кейна у «Тоттенхэма» бесплатно в 2024 году, ведь после трансфера Джуда Беллингема в «Реал», мадридский клуб может менее активно пытаться приобрести форварда «шпор».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в середине 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.