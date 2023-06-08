Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет забрать Кейна бесплатно слухи

08 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может не перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

The Athletic утверждает, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет видеть в своей команде Кейна, однако боссы клуба не намерены вести длительные переговоры по трансферу. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» был разочарован срыву сделки по Френки де Йонгу, ведь пытался подписать его на протяжении всего прошлого лета. Именно по этой причине клуб не хочет повторять ошибок.

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» попробует забрать Кейна у «Тоттенхэма» бесплатно в 2024 году, ведь после трансфера Джуда Беллингема в «Реал», мадридский клуб может менее активно пытаться приобрести форварда «шпор».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в середине 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
18:15 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал партнёрам по команде о решении уйти в «Реал» 1 слухи
18:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол выбирает между двумя суперклубами
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется Кэрни слухи
17:53 · Англия. Премьер-лига
Лерма переходит в лондонский клуб официально
17:48 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» угрожают «Тоттенхэму» судом
17:38 · Англия. Премьер-лига
Руководители «Челси» обратились к фанатам
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет забрать Кейна бесплатно слухи
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить Райса и Кайседо вместе 1
15:53 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» зависит от будущего Магуайра
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов продать Онана за 70 миллионов евро
15:21 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет пригласить Гюндогана, но есть одна проблема 1
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» удивлён требованиями Салиба по новому контракту, но уверен в продлении сделки 2
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выслушает предложения по Жоржиньо, игрок интересен трём клубам из Серии А 2
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» нравится Райс, но Деклан предпочитает остаться в Англии
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Интер» требует за Онана 60 миллионов евро, «Челси» может включить в сделку Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем