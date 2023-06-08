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«Челси» может купить Райса и Кайседо вместе

08 Июня 2023 • 16:00 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» может потратить свыше 200 миллионов евро на трансферы двух опорных полузащитников. В руководстве «пенсионеров» не исключают покупку как Мойсеса Кайседо из «Брайтона», так и Деклана Райса из «Вест Хэма». По информации от журналиста Грэма Бэйли, «Челси» вполне может купить обоих игроков.

Летом «синие» могут потерять сразу нескольких полузащитников. На грани ухода находятся Мэйсон Маунт, Н’Голо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик. Вне зависимости от будущего этих игроков, «Челси» хотел купить одного опорного полузащитника оборонительного плана. Вероятно, уход некоторых футболистов заставит «синих» задуматься о приглашении как минимум ещё одного хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Брайтон Деклан Райс Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Promt Roman
08 Июня 2023 в 16:34
Не сможет. Райс хочет в лч играть, в вхю отказался от зп в 200к. Пенсы ему могут предложить ничего.
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