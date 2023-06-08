«Челси» может купить Райса и Кайседо вместе

Лондонский «Челси» может потратить свыше 200 миллионов евро на трансферы двух опорных полузащитников. В руководстве «пенсионеров» не исключают покупку как Мойсеса Кайседо из «Брайтона», так и Деклана Райса из «Вест Хэма». По информации от журналиста Грэма Бэйли, «Челси» вполне может купить обоих игроков.

Летом «синие» могут потерять сразу нескольких полузащитников. На грани ухода находятся Мэйсон Маунт, Н’Голо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик. Вне зависимости от будущего этих игроков, «Челси» хотел купить одного опорного полузащитника оборонительного плана. Вероятно, уход некоторых футболистов заставит «синих» задуматься о приглашении как минимум ещё одного хавбека.