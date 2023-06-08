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Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» зависит от будущего Магуайра

08 Июня 2023 • 15:53 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» пока не спешит выкупать у «Наполи» центрального защитника Кима Мин Джэ, который доступен на рынке за 60 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте корейца в качестве отступных.

Как сообщает The Athletic, потенциальный трансфер защитника в «Манчестер Юнайтед» будет зависеть от дальнейшей судьбы капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра. Англичанин вполне может покинуть команду в это трансферное окно, но пока руководство не будет уверено в его уходе, сделка по Киму Мин Джэ не сдвинется с мёртвой точки.

Напомним, корейца ранее связывали с соседями «красных дьяволов» в лице «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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