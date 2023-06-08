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«Эвертон» готов продать Онана за 70 миллионов евро

08 Июня 2023 • 15:48 Комментировать

«Эвертон» готов расстаться со своим опорным полузащитником Амаду Онана в это межсезонье. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, «ириски» отпустят футболиста, если получат за него стоящее предложение.

Источник сообщает, что руководство «Эвертона» оценивает Онана в 70 миллионов евро. Ранее опорником интересовались многие топ-клубы Английской премьер-лиги, но зимой «ириски» не хотели расставаться с одним из ключевых игроков, чтобы не усложнять себе задачу в борьбе за выживание.

Онана перебрался в «Эвертон» прошлым летом из французского «Лилля». За 21-летнего полузащитника «ириски» заплатили 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Амаду Онана трансферы футбола - лето 2023
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