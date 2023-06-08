«ПСЖ» хочет пригласить Гюндогана, но есть одна проблема

Французский «ПСЖ» хотел бы пригласить в свои ряды полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, который вскоре может стать свободным агентом, если не продлит контракт с командой Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает издание L’Equipe, проблемой является тот факт, что Гюндоган пока больше склоняется к переходу в каталонскую «Барселону», которая давно следит за футболистом и предлагает ему трёхлетний контракт. При этом не исключено, что Илкай продлит соглашение с «Манчестер Сити», в составе которого скоро сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».

Напомним, ранее также сообщалось, что в услугах Гюндогана заинтересован «Милан».