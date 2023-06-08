«Арсенал» удивлён требованиями Салиба по новому контракту, но уверен в продлении сделки

Лондонский «Арсенал» уверен в продлении контракта со своим центральным защитником Вильямом Салиба, несмотря на возникшие сложности. По информации от журналиста, в клубе хоть и были удивлены завышенными финансовыми требованиями футболиста, руководство сохраняет уверенность в том, что соглашение будет продлено.

Напомним, контракт Салиба с «Арсеналом» истекает летом 2024 года. За ситуацией пристально наблюдает «ПСЖ», который с удовольствием готов приютить одного из самых перспективных французских защитников.

«Арсенал» приобрёл Салиба ещё в 2019 году, но Вильям дебютировал за команду лишь в прошедшем сезоне.