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«Арсенал» удивлён требованиями Салиба по новому контракту, но уверен в продлении сделки

08 Июня 2023 • 15:07 Комментировать (2)

Лондонский «Арсенал» уверен в продлении контракта со своим центральным защитником Вильямом Салиба, несмотря на возникшие сложности. По информации от журналиста, в клубе хоть и были удивлены завышенными финансовыми требованиями футболиста, руководство сохраняет уверенность в том, что соглашение будет продлено.

Напомним, контракт Салиба с «Арсеналом» истекает летом 2024 года. За ситуацией пристально наблюдает «ПСЖ», который с удовольствием готов приютить одного из самых перспективных французских защитников.

«Арсенал» приобрёл Салиба ещё в 2019 году, но Вильям дебютировал за команду лишь в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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Комментарии (2)
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LMI
08 Июня 2023 в 15:12
С чего вдруг уверенность?
DAG_ARSA
08 Июня 2023 в 15:21
с потолка
зарплат)
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