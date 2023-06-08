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«Арсенал» выслушает предложения по Жоржиньо, игрок интересен трём клубам из Серии А

08 Июня 2023 • 14:54 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» готов выслушать предложения по трансферу своего полузащитника Жоржиньо, который присоединился к команде лишь в январе из «Челси» за 12 миллионов евро.

Журналист Грэм Бэйли сообщает, что «Арсенал» готов продать футболиста, у которого через год истекает контракт. В трансфере заинтересованы три клуба Серии А – «Милан», «Лацио» и «Наполи». За последних Жоржиньо выступал с 2014 по 2018 год, пока не оказался в «Челси». В Неаполе его тренером был Маурицио Сарри, который ныне возглавляет «Лацио» и хочет воссоединиться с бывшим подопечным.

Напомним, ещё осенью 2021 года Жоржиньо получил награду лучшему игроку сезона в Европе по версии УЕФА,

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Лацио Милан Арсенал Лондон Наполи Жоржиньо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
08 Июня 2023 в 15:16
Больше десятки никто не предложит. Очередной хрен на воротник гениев из Арсенала. Просто супербизнескар. Вот зачем вообще нужен был этот шлак, трудно понять бриалинового барана.
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