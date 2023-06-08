«Интер» требует за Онана 60 миллионов евро, «Челси» может включить в сделку Лукаку

Миланский «Интер» будет готов продать своего голкипера Андре Онана за 60 миллионов евро. По информации от журналиста Мэтта Лоу, в услугах вратаря заинтересован лондонский «Челси».

Источник сообщает, что «пенсионеры» попытаются сбить ценник, предложив «Интеру» своего нападающего Ромелу Лукаку, которого «Челси» два года назад купил у миланского клуба за 113 миллионов евро. Напомним, этот сезон бельгиец как раз проводит на правах аренды в составе «нерадзурри».

Онана перешёл в «Интер» прошлым летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. Андре в этом сезоне уже обеспечил себе «Золотую перчатку» Лиги чемпионов.