«Арсенал» пока не делал предложений «Вест Хэму» по трансферу Райса

Лондонский «Арсенал» пока не делал официальных предложений «Вест Хэму» по трансферу полузащитника Деклана Райса. Журналист Гари Джейкоб сообщает, что в данный момент «канониры» готовят первое предложение, но оно с большой долей вероятности будет отклонено.

Отметим, что «Арсенал» пока не обращался к «Вест Хэму» из-за того, что команда Дэвида Мойеса была занята подготовкой к финалу Лиги конференций, в котором «молотобойцы» вчера одержали победу.

«Вест Хэм» будет требовать за Райса свыше 100 миллионов евро. «Арсенал» пока не готов удовлетворить требования «молотобойцев», если верить источнику.