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Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо в «Лацио»

08 Июня 2023 • 13:52 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, которого итальянский специалист тренировал в «Наполи» и «Челси». По информации от La Gazzetta dello Sport, Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо этим летом.

Напомним, в январе полузащитник покинул «Челси» и перешёл в «Арсенал», с которым подписал контракт на полтора года. Сейчас у игрока остаётся всего сезон по соглашению с «канонирами», поэтому его уход вполне вероятен. Тем более «Арсенал» хочет купить на позицию итальянца Деклана Райса из «Вест Хэма».

Источник сообщает, что главной проблемой «Лацио» для осуществления трансфера Жоржиньо является зарплата футболиста, которую клуб пока не может потянуть.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Жоржиньо Маурицио Сарри трансферы футбола - лето 2023
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