Макаллистер объяснил переход в «Ливерпуль»

В четверг «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с полузащитником Алексисом Макаллистером. Аргентинский футболист объяснил свой переход в мерсисайдский клуб.

«После победы на чемпионате мира я решил, что хочу выиграть больше трофеев. Думаю, что этот клуб поможет мне с этим. Это моя цель, а когда ты находишься в таком крупном клубе, то вы должны выигрывать трофеи. Это то, чего я хочу.

С момента своего приезда я вижу, насколько велик этот клуб – игроки, штаб и все остальные. Я очень доволен и с нетерпением жду возможности играть за этот клуб», - сказал Макаллистер, чьи слова приводит пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что «Ливерпуль» занял пятое место в чемпионате Англии сезона 2022/2023.