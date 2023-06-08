Клопп – о трансфере Макаллистера: «Мы добавляем в состав очень талантливого, умного и техничного игрока»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансфере Алексиса Макаллистера из «Брайтона». Ранее сообщалось, что за аргентинца «скаузеры» заплатят всего 40 миллионов евро, которые были прописаны в контракте хавбека в качестве отступных.

«Мы добавляем в состав очень талантливого, умного и техничного игрока. Это прекрасные новости для команды. Не думаю, что футбольный мир нуждается в моём описании Макаллистера. Его качества уже хорошо известны. Он может выполнять сразу несколько ролей в полузащите. Алексис спокоен и собран, он обладает подходящим футбольным интеллектом», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».