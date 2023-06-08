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В «Барселоне» опасаются, что Гюндоган продлит контракт с «Манчестер Сити»

08 Июня 2023 • 13:01 Комментировать

Каталонская «Барселона» в последнее время начала опасаться, что полузащитник Илкай Гюндоган продлит контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Хуан Хименес Сальвадо.

Напомним, Гюндоган скоро может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «Манчестер Сити». Тем не менее, в последнее время «горожане» добились прогресса в переговорах с хавбеком. Ранее Гюндоган больше склонялся к варианту с «Барселоной», так как каталонцы, в отличие от «горожан», предлагали немцу трёхлетний контракт.

Гюндоган в субботу сыграет в финале Лиги чемпионов за «Манчестер Сити» против миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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