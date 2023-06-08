Кто будет представлять Англию в еврокубках-2023/24

В среду был сыгран финал Лиги конференций и определились все команды, которые представят Англию в еврокубках в будущем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет участников.

От Англии представительство в еврокубках автоматически получают семь команд, но в будущем сезоне Премьер-лига получила дополнительную квоту. Однако обо всём по порядку.

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов выступят четыре английские команды. Даже победа «Манчестер Сити» в финале текущего розыгрыша главного еврокубка эту ситуацию никак не изменит, так как «горожане» уже в любом случае обеспечили себе участие в соревновании в следующем футбольном году. Удивительно, но по сравнению с предыдущим чемпионатом Англии лишь «Манчестер Сити» сумел сохранить место в Лиге чемпионов, а вот три других участника обновились. Возвращаются в главный еврокубок после разных перерывов «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Все команды сразу стартуют с группового этапа.

Лига Европы

Пятое место и путёвку в Лигу Европы получил «Ливерпуль». После стольких лет участия в Лиге чемпионов для мерсисайдцев это, конечно, шаг назад. С другой стороны, это выглядит абсолютно логичным результатом по итогам прошедшего сезона. Так как кубок Англии в этом сезоне завоевал «Манчестер Сити», то путёвку в Лигу Европы также получила команда, которая заняла шестое место в Премьер-лиге, которой оказался «Брайтон». Для «чаек» это будет дебют в еврокубках, так что в клубе наверняка счастливы.

В Лиге Европы от Англии выступят сразу три команды, это стало известно после решающего матча Лиги конференций. «Вест Хэм» одолел «Фиорентину» и вместе с трофеем добился права выступить во втором по значимости еврокубке на будущий сезон. Учитывая, что по ходу розыгрыша Премьер-лиги «молотобойцы» были около зоны вылета, право сыграть на международной арене – это настоящий успех, который сгладит все впечатления.

Лига конференций

Что касается самой Лиги конференций, то в следующем сезоне в этом турнире выступит «Астон Вилла». Подопечные Унаи Эмери на финише сезона сумели обогнать «Тоттенхэм» и пробились в еврокубки. Бирмингемцы не участвовали в международных турнирах с сезона-2010/11, когда не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив венскому «Рапиду».

Конечно, примечательно, что впервые за долгие годы без еврокубков остались и «Тоттенхэм», и «Челси», для которых матчи посреди недели давно стали нормой.

Место Команда Очки 1 «Манчестер Сити» 89 2 «Арсенал» 84 3 «Манчестер Юнайтед» 75 4 «Ньюкасл» 71 5 «Ливерпуль» 67 6 «Брайтон» 62 7 «Астон Вилла» 61

Роман Андреев