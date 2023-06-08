«Аль-Ахли» Джидда проявляет серьёзный интерес к Марезу

Чемпионат Саудовской Аравии может пополнится очередным звёздным футболистом. По информации от журналиста Фабрицио Романо «Аль-Ахли» Джидда проявляет серьёзный интерес к вингеру «Манчестер Сити» Рияду Марезу.

Команда из Саудовской Аравии хотела бы заполучить алжирца бесплатно, но «Манчестер Сити» не намерен идти на уступки. Клуб отпустит Мареза только в том случае, если получит солидную сумму компенсации.

Отметим, что у Рияда остаётся ещё два года по контракту с «Манчестер Сити». 32-летний алжирец стал меньше играть в этом сезоне, поэтому уход может стать логичным исходом для всех сторон.