«Ливерпуль» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ

Французский опорный полузащитник Орельен Тчуамени находился в сфере интересов одного из грандов Английской премьер-лиги. Заполучить 23-летнего игрока в свои ряды хотел «Ливерпуль», рапортует Defensa Central.

Мерсисайдский клуб предлагал «сливочным» 60 миллионов евро за трансфер игрока, однако в Мадриде отвергли это предложение. «Реал» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Орельеном, видя в нем ключевого футболиста команды.

Тчуамени пополнил ряды «королевского» клуба летом 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл 33 матча, сделал четыре ассиста и получил две желтые карточки.