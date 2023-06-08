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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ

08 Июня 2023 • 11:19 Комментировать

Французский опорный полузащитник Орельен Тчуамени находился в сфере интересов одного из грандов Английской премьер-лиги. Заполучить 23-летнего игрока в свои ряды хотел «Ливерпуль», рапортует Defensa Central.

Мерсисайдский клуб предлагал «сливочным» 60 миллионов евро за трансфер игрока, однако в Мадриде отвергли это предложение. «Реал» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Орельеном, видя в нем ключевого футболиста команды.

Тчуамени пополнил ряды «королевского» клуба летом 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл 33 матча, сделал четыре ассиста и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Орельен Тчуамени
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