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Руководство «Реала» заверило Анчелотти, что клуб сделает всё возможное для трансфера Кейна

08 Июня 2023 • 11:01 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил у руководства приобрести ему нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Итальянский специалист хочет, чтобы Карима Бензема в команде заменил именно англичанина.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, руководство «Реала» заверило Анчелотти, что сделает всё возможное для трансфера Кейна, какой бы сложной не оказалась сделка по его переходу. Напомним, за год до истечения контракта игрока «Тоттенхэм» требует за Кейна в районе 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гарри хочет остаться в Английской премьер-лиге. В его трансфере также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карло Анчелотти Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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