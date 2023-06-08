«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Коло-Муани, цена может составить 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты для усиления центра нападения. По информации от журналиста Лори Уитэулла, «красные дьяволы» сейчас работают над трансфером нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Источник сообщает, что спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто сейчас лично занимается сделкой по Коло-Муани. Отмечается, что цена сделки может составить 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в французе также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Коло-Муани закончил прошлый сезон с 15 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.