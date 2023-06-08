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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Коло-Муани, цена может составить 80 миллионов евро

08 Июня 2023 • 10:38 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты для усиления центра нападения. По информации от журналиста Лори Уитэулла, «красные дьяволы» сейчас работают над трансфером нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Источник сообщает, что спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто сейчас лично занимается сделкой по Коло-Муани. Отмечается, что цена сделки может составить 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в французе также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Коло-Муани закончил прошлый сезон с 15 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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