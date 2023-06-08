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Трансфер Кима Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» становится всё ближе

08 Июня 2023 • 10:10 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ становится всё ближе к переезду в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Николо Скиры, кореец приближается к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Когда Ким Мин Джэ год назад подписывал контракт с «Наполи», представители игрока включили в соглашение пункт об отступных, которые активируются летом 2023 года и составят 60 миллионов евро. Эту сумму готов заплатить «Манчестер Юнайтед», чтобы привести игрока на «Олд Траффорд».

Напомним, Ким Мин Джэ был из ключевых игроков «Наполи» в своём дебютном сезоне и помог клубу выиграть первый чемпионский титул Серии А за 33 года.

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Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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