«Манчестер Юнайтед» готовит первое предложение по Маунту

«Манчестер Юнайтед» скоро сделает первое официальное предложение лондонскому «Челси» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта, у которого остаётся год по контракту. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что несмотря на намерения «красных дьяволов», клубы пока сильно расходятся в оценке стоимости игрока.

«Манчестер Юнайтед» ранее был готов предложить за Маунта в районе 60 миллионов евро. В то же время «Челси» настойчиво просит 80 миллионов евро. Если клуб не получит эти деньги, Мэйсон не покинет «Стэмфорд Бридж» этим летом. Такой позиции придерживается руководство «пенсионеров».

Напомним, Маунт закончил сезон с тремя голами и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.