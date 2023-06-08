Моура ищет клуб, но не в Бразилии

Расставшийся с лондонским «Тоттенхэмом» бразильский нападающий Лукас Моура находится а поисках нового клуба, однако он не готов в свои тридцать лет возвращаться на родину - такой сценарий ему видится как финишная прямая карьеры. Впрочем, это не категоричная позиция.

- Я открыт для всех возможностей, рассмотрю даже предложения из Бразилии. Хотя для меня и моей семьи это не приоритет, мы не планировали возвращение в Бразилию, но никогда не знаешь, что может быть. Посмотрим, что будет, еще много возможностей, рынок открыт, - цитирует слова Моуры итальянское новостное агентство ITASportPress.