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Моура ищет клуб, но не в Бразилии

08 Июня 2023 • 04:20 Комментировать

Расставшийся с лондонским «Тоттенхэмом» бразильский нападающий Лукас Моура находится а поисках нового клуба, однако он не готов в свои тридцать лет возвращаться на родину - такой сценарий ему видится как финишная прямая карьеры. Впрочем, это не категоричная позиция.

- Я открыт для всех возможностей, рассмотрю даже предложения из Бразилии. Хотя для меня и моей семьи это не приоритет, мы не планировали возвращение в Бразилию, но никогда не знаешь, что может быть. Посмотрим, что будет, еще много возможностей, рынок открыт, - цитирует слова Моуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура
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