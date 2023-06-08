Ян Райт: «Трофей - это прекрасно»

Знаменитый нападающий лондонского «Арсенала» Ян Райт в своей блистательной карьере успел поиграть и в составе «Вест Хэма», так что успех клуба в Лиге конференций очень порадовал его. «Вест Хэм», напомним, обыграл в финале турнира итальянскую «Фиорентину».

- Нет лучшего чувства, чем поднять трофей. Блистательный «Вест Хэм». Я сам испытываю прилив счастья, наблюдая за игроками, за их семьями. Прекрасный вечер, - написал Райт в социальных сетях.

Напомним, что «Вест Хэм» выиграл свой первый трофей с 1980 года, когда команда выиграла Кубок Англии, победив в финале лондонский «Арсенал».