Помощник Мойеса: «Мы хотели эту победу»

Английский «Вест Хэм» взял Лигу конференций, обыграв в финальном матче итальянскую «Фиорентину», и помощник наставника клуба Дэвида Мойеса, в прошлом выступавший за клуб Кевин Нолан, доволен успехом. Он рад тому, что успех позволил клубу квалифицироваться в Лигу Европы, несмотря на то, что в домашнем чемпионате сезон прошел ни шатко ни валко.

- Мы хотели эту победу, я выступал за клуб, теперь работаю тренером, и это невероятно. Напряженная работа принесла успех. Большой успех и в том, что мы вернулись в Лигу Европы, выиграв этот турнир, - цитирует слова Кевина Нолана BT Sport.