Райс ответил на слухи о своём будущем после победы в Лиге конференций

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс обсудил с журналистами своё будущее.

24-летний игрок «молотобойцев» отпраздновал с командой победу в Лиге конференций после победы в финале над «Фиорентиной» (2:1). Весьма вероятно, что этот поединок станет для Райса последним перед уходом из «Вест Хэма». Интерес к англичанину проявляют «Арсенал», «Бавария» и другие гранды.

«Кругом множество слухов о моём будущем. Конечно, интерес со стороны других клубов есть, но мой контракт с «Вест Хэмом» рассчитан ещё на два года. Посмотрим, что произойдёт. Я люблю «Вест Хэм», я капитан команды», – передаёт слова Райса инсайдер Фабрицио Романо.