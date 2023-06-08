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Эмерсон Палмьери – первый футболист, выигравший все турниры УЕФА

08 Июня 2023 • 01:18 Комментировать

Левый защитник «Вест Хэма» Эмерсон Палмьери стал рекордсменом европейского футбола.

Итальянец помог своей команде завоевать Лигу конференций – в финале была обыграна «Фиорентина» (2:1). Как отмечает Goal, Эмерсон – первый игрок, собравший полный набор трофеев под эгидой УЕФА. До сегодняшнего триумфа Эмерсон становился победителем Лиги Европы, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в составе «Челси», а также выигрывал чемпионат Европы со сборной Италии. На все эти успехи ему потребовалось лишь четыре года.

Эмерсон Палмьери пополнил ряды «Вест Хэма» прошлым летом, перебравшись из «Челси» за 15,4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Сборная Италии Эмерсон Палмьери
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