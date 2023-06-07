Кто такой Анге Постекоглу, который возглавил «Тоттенхэм»

На должность главного тренера «Тоттенхэма» был назначен Анге Постекоглу. Он стал первым тренером из Австралии в истории Английской премьер-лиги, подписав контракт на четыре года. Для Постекоглу работа в «Тоттенхэме» представляет собой серьёзный вызов – ранее на столь высоком уровне австралиец не выступал. Среднестатистический болельщик мало что знает о Постекоглу, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает ликвидировать пробелы.

Играл в СССР, работал с Пушкашем

Анге Постекоглу родился 27 августа 1965 года в пригороде Афин. Когда мальчику было пять лет, его семья эмигрировала в Австралию. Там Анге (полное имя – Ангелос) и начал заниматься футболом. Он выступал на позиции защитника.

Если говорить об игровой карьере Постекоглу, то она получилась не особо примечательной. Но несколько моментов всё же можно выделить. Так, в клубе «Саут Мельбурн» Анге имел удовольствие поработать с великим Ференцем Пушкашем. Венгр тренировал эту команду в 1989-1992 годах. Также стоит отметить, что в 1985 году Постекоглу приезжал в СССР на молодёжный чемпионат мира. На том турнире австралийцы с Анге в составе не смогли выйти из группы, набрав два очка.

Вывел Австралию на ЧМ-18, но в Россию не поехал

Тренерский путь Постекоглу тоже начинал в родной Австралии. Поработав там с несколькими клубами с небольшим перерывом на греческий «Панахаики», Анге получил первую серьёзную работу - в 2013 году его назначили рулевым сборной Австралии. Там перед тренером стояла сложная задача в виде смены поколений.

Постекоглу вывел сборную Австралии на чемпионат мира 2014 года. Там «соккеруз» проиграли все три матча в группе – Чили, Нидерландам и Испании – но смотрелись прилично. В следующем году с Постекоглу у руля австралийцы впервые выиграли Кубок Азии. В 2017 году сборная Австралии завоевала путёвку на чемпионат мира, после чего Анге ушёл. В Россию команду повёз уже Берт ван Марвейк. А Постекоглу отправился в Японию работать с «Иокогама Ф. Маринос».

Прорыв с «Селтиком»

Большой шанс в Европе Постекоглу получил в 2021 году, когда его назначили главным тренером «Селтика». Многие фанаты шотландского клуба не оценили такой выбор, называя Анге «ноунеймом». Повлияло и то, что «бело-зелёные» были близки к подписанию контракта с Эдди Хау, которого знали по качественной работе в «Борнмуте». Однако вариант с Хау (ныне – тренером «Ньюкасла») сорвался, и «Селтик» назначил Постекоглу.

«Вы думаете, что я был вторым вариантом? Может быть, я вообще был пятым в списке. Никто не знает. Меня это не волнует. Важно, что на меня возложили ответственность и дали возможности», - говорил Постекоглу.

Постекоглу принял «Селтик» после того, как впервые за 10 лет команда уступила титул принципиальным соперникам из «Глазго Рейнджерс». В итоговой турнирной таблице «бело-зелёные» отстали от чемпиона на 25 очков. Впрочем, Постекоглу быстро доказал, что его не зря приглашали. «Селтик» под его руководством показывал симпатичный футбол и добивался результатов. Если брать шесть внутренних турниров в сезонах 2021/2022 и 2022/2023, то «Селтик» выиграл пять из них. Можно сказать, что период в Шотландии стал для Постекоглу прорывом, позволившим пойти на повышение – в Англию.

Каким будет «Тоттенхэм» Постекоглу

«Почти всегда после получения работы я занимался капитальной перестройкой. Обычно вас зовут, когда команде нужны перемены. То, как играют мои команды, сложно, и это требует серьёзных изменений – как в плане состава, так и в плане способов работы», - рассказывал Постекоглу.

Постекоглу не боится строить что-то новое, и, очевидно, «Тоттенхэм» ждут перемены. Фанаты лондонской команды могут быть спокойны – австралийский тренер проповедует атакующий футбол. Его любимая схема – 4-3-3, его команды бегут и прессингуют, его вратарь участвует в начале атак, его крайние защитники действуют высоко. В прошлом чемпионате «Селтик» забил 114 голов, что является впечатляющим показателем даже для шотландской лиги. Теперь Постекоглу постарается реализовать свои идеи на уровне АПЛ.

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Александр Тихий