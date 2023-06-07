Де Хеа выбрал между «Манчестер Юнайтед» и Саудовской Аравией

Голкипер Давид де Хеа принял решение по своему будущему. Как сообщает talkSPORT, испанский голкипер отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию в пользу продления контракта с «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что новый двухлетний контракт де Хеа на «Олд Траффорд» уже согласован. Теперь его должен одобрить совет директоров «красных дьяволов», после чего последует официальное объявление.

Стоит сказать, что де Хеа в «Манчестер Юнайтед» пошёл на сокращение заработной платы.

За «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступает с лета 2011 года после трансфера из «Атлетико».