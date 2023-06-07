Канте прошёл обследование перед трансфером в «Аль-Иттихад»

В ближайшее время «Аль-Иттихад» объявит о переходе в свои ряды полузащитника Н’Голо Канте. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний француз уже прошёл медицинское обследование.

Контракт Канте с «Аль-Иттихадом» будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Отмечается, что в Саудовской Аравии Н’Голо Канте будет зарабатывать 100 миллионов евро за сезон. В эту сумму входят коммерческие права.

Напомним, что на протяжении семи сезонов Канте выступал за лондонский «Челси».