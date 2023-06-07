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В «Тоттенхэме» считают, что переход Магуайра удержит Кейна слухи

07 Июня 2023 • 16:17 Комментировать

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

По сведениям The Telegraph, «шпоры» попытаются приобрести Магуайра, чтобы сохранить в составе голеадора Гарри Кейна, который является главной трансферной целью мадридского «Реала» этим летом. Источник отмечает, что Кейн и Магуайр являются близкими друзьями, и ранее форвард просил «Тоттенхэм» подписать его партнера по национальной команде.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Магуайра в летнее трансферное окно, если за него предложат не менее 46 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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