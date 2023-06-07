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Шейх Джасим сделал финальное предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»

07 Июня 2023 • 15:58 Комментировать

Катарская группа инвесторов, во главе которой стоит шейх Джасим, сделала пятое и финальное предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает издание Daily Mail.

Отмечается, что представители Катара даже установили дедлайн до пятницы. Если семейство Глейзеров до того момента не даст согласие на продажу клуба, то шейх Джасим откажется от этой идеи.

В конце весны в прессе появлялась информация о том, что если шейх Джасим купит клуб, то «Манчестер Юнайтед» может подписать в летнее трансферное окно звёздного Неймара из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джоэл Глейзер
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