Гвардиола отреагировал на назначение Постекоглу в «Тоттенхэме»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал австралийский специалист Анге Постекоглу. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«В Премьер-лигу придёт ещё один выдающийся тренер. Я имел удовольствие встретиться с ним в Токио, и это был интересный разговор. У меня хорошие отношения с владельцем «Селтика», где Постекоглу проделал невероятную работу», - сказал Гвардиола журналистам.

«Но я надеюсь, что мы сможем забить хотя бы один гол «Тоттенхэму» на выезде», - пошутит Гвардиола. Как известно, «Манчестер Сити» в последнее время неудачно выступает в гостях у «шпор».