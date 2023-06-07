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Гвардиола отреагировал на назначение Постекоглу в «Тоттенхэме»

07 Июня 2023 • 15:45 Комментировать

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал австралийский специалист Анге Постекоглу. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«В Премьер-лигу придёт ещё один выдающийся тренер. Я имел удовольствие встретиться с ним в Токио, и это был интересный разговор. У меня хорошие отношения с владельцем «Селтика», где Постекоглу проделал невероятную работу», - сказал Гвардиола журналистам.

«Но я надеюсь, что мы сможем забить хотя бы один гол «Тоттенхэму» на выезде», - пошутит Гвардиола. Как известно, «Манчестер Сити» в последнее время неудачно выступает в гостях у «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Анге Постекоглу
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