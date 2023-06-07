«Ливерпуль» закрыл трансфер Макаллистера

«Ливерпуль» оформил переход в свои ряды полузащитника Алексиса Макаллистера. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

За трансфер 24-летнего Макаллистера «Ливерпуль» заплатит «Брайтону» 35 миллионов фунтов (чуть более 40 миллионов евро).

В конце прошлого года Алексис Макаллистер стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Брайтон» 40 матчей. В них Макаллистер записал на свой счёт 12 голов и три результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Ливерпуль» в прошлом чемпионате Англии занял пятое место. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.