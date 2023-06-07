Бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 175 миллионов евро

Стал известен бюджет «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. По информации от журналиста Роба Доусона, «красные дьяволы» могут себе позволить потратить до 175 миллионов евро в это межсезонье.

Источник при этом добавляет, что бюджет может быть увеличен за счёт продажи некоторых игроков. Напомним, из команды могут уйти капитан Гарри Магуайр, полузащитник Скотт Мактоминай, а также вингеры Антони Эланга и Джедон Санчо.

Главной целью «Манчестер Юнайтед» является трансфер нового форварда. Приоритетным вариантом является Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Также клуб хочет подписать нового вратаря и полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.